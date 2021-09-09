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Таліби проведуть через півроку вибори, щоб сформувати постійний уряд, - ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

Терористичний рух "Талібан" має намір провести загальні вибори через пів року. За їх результатами таліби планують сформувати "постійний уряд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Khaama Press.

За інформацією ЗМІ, "постійний уряд Афганістану, офіційний кабінет, буде сформовано за підсумками виборів і загального волевиявлення".

Вказано, що до виборів в країні буде працювати перехідний уряд талібів, який вони оголосили у вівторок, 7 вересня.

Таким чином таліби хочуть "оцінити свої можливості" і подивитися, яка можлива міжнародна та внутрішня реакція на тимчасовий кабінет.

Як припускають представники "Талібану" до "нового уряду" можуть також увійти жінки.

Нагадаємо, нещодавно виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став представник терористичного руху "Талібан" мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Після чого Євросоюз розкритикував склад нового уряду в Афганістані, створений талібами.

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АфганистанТалібан