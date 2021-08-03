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Таліби можуть не розраховувати на визнання при захопленні Афганістану, - Блінкен

Автор: Артур Родивилов

Угруповування "Талібан" не зможе розраховувати на міжнародне визнання у разі силового захоплення влади в Афганістані. Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також повідомив, що нова програма для афганців, пов'язаних з США, представляє значні дипломатичні, логістичні та бюрократичні проблеми.

"Талібан" не раз говорив, що вони хочуть в майбутньому отримати... міжнародне визнання, підтримку, хочуть, щоб їх лідери могли вільно подорожувати світом, щоб з них зняли санкції. Нічого з цього неможливо, якщо "Талібан" буде намагатися силовим шляхом захопити країну і продовжувати завдавати лиха, про які повідомляється", - сказав Блінкен.

Держсекретар США також заявив, що повідомлення про безчинства талібів викликають глибоку тривогу і абсолютно неприйнятні.

Нагадаємо, останні кілька днів в Афганістані йдуть запеклі бої за контроль над низкою провінцій. У зіткненнях з урядовими військами 1 серпня було вбито понад 250 талібів.

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Афганистан