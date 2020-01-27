"Талібан" взяв відповідальність за катастрофу літака в Афганістані

Терористичне угрупування "Талібан" взяло відповідальність за катастрофу літака в Афганістані. Про це у Twitter повідомляє місцеве новинне агентство Pajhwok Afghan News.

Повідомляється, що через п'ять годин після інциденту "Талібан" взяв на себе за катастрофу літака в провінції Газні. Також у заяві йдеться, що в результаті катастрофи загинули кілька американських офіцерів і солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines на сході Афганістану. На його борту перебували 83 людини, однак пізніше авіакомпанія спростувала інформацію про аварію.

Літак зазнав аварії на території, контрольованій рухом "Талібан". Пізніше в інтернеті з'явилося відео, на якому був зображений збитий літак з символікою Військово-повітряних сил США.

На даний момент офіційного підтвердження інциденту з американської сторони не було. При цьому військове відомство США приступило до розслідування інциденту, проте поки не має у своєму розпорядженні точних даних про приналежність літака.