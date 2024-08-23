В Афганистане талибы запретили женщинам говорить и показывать лицо в публичных местах

Лидер движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада, контролирующий власть в Афганистане, одобрил законы о запрете женщинам говорить и показывать свои лица в общественных местах.

После того, как в 2021 году захватив власть в Афганистане талибы создали министерство по "пропаганде добродетелей и предотвращению порока". На днях оно представило законы по повседневной жизни, общественному транспорту, музыке, бритью и празднованию.

В 114-страничном документе содержится 35 статей, и это первая официальная декларация законов "о пороках и добродетелях" в страны. Эти документы дадут властям полномочия по регулированию поведения афганцев и применению наказания.

В этих документах указано, что женщины обязаны прикрывать свое тело в общественных местах, одежда не должна быть тонкой, обжатой или короткой. Женщинам запрещено говорить на публике и смотреть на мужчин, на которых они не являются родственниками или не женаты, и наоборот.

Отношение к женщинам в Афганистане

После прихода к власти талибов в августе 2021 года состояние женщин в Афганистане резко ухудшилось. Талибан ввел строгие ограничения на права и свободы женщин, что вернуло страну в жесткую интерпретацию шариата, похожую на предыдущий период их правления в 1990-х годах.

Основные ограничения касаются образования и работы. Женщинам запрещено посещать университеты и большинство школ, а также работать в большинстве профессий, особенно в государственном секторе. Они могут работать только в ограниченных областях, таких как здравоохранение или некоторые гуманитарные организации. Кроме того, женщинам запрещено путешествовать без сопровождения мужчины или близкого родственника и носить одежду, полностью закрывающую их тело.

Также существенно ограничено участие женщин в общественной жизни. Они исключены из политики, правосудия и других сфер общественной активности. Несмотря на международное давление, ситуация для женщин остается критической и их права продолжают ограничиваться.