Таліби дозволять жінкам вчитися, але введуть ісламський дрес-код і розділять класи

Жінкам в Афганістані буде дозволено навчатися в університетах, оскільки країна прагне до відновлення. Але гендерна сегрегація та ісламський дрес-код будуть обов'язковими, заявив новий міністр вищої освіти Талібану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Міністр Абдул Бакі Хаккані заявив, що новий уряд Талібану, призначений минулого тижня, "почне будувати країну на тому, що існує сьогодні", і не хотів переводити час на 20 років тому, коли рух в останній раз перебував при владі.

Він сказав, що жінок навчатимуть студенток скрізь, де це можливо, а класи будуть розділеними відповідно до тлумачення ісламського шаріату.

"Слава Богу, у нас багато жінок-вчителів. Ми не зіткнемося з будь-якими проблемами. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти і надати вчителів-жінок для студенток", - сказав він на прес-конференції в Кабулі.

Проблема освіти жінок була одним з центральних питань, що стоять перед талібами, які прагнуть переконати світ у тому, що вони змінилися після жорсткого фундаменталістського правління, яке вони встановили в 1990-х роках, коли жінкам в значній мірі заборонили вчитися або працювати поза домом.

Офіційні особи талібів заявили, що жінки зможуть вчитися і працювати відповідно до законів шаріату і місцевими культурними традиціями, але будуть застосовуватися суворі правила одягу. Хаккані сказав, що носіння хіджабу буде обов'язковим для всіх студенток, але не уточнив, чи означає Це носіння головних хусток або обов'язкове закриття особи.

Хаккані сказав, що там, де немає вчителів-жінок, будуть вжиті спеціальні заходи для забезпечення поділу.