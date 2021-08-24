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Таліби заборонили вивозити з Афганістану долари. Якщо знайдуть - арештують

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Афганістан, Вівторок 24 серпня 2021 22:48
Таліби заборонили вивозити з Афганістану долари. Якщо знайдуть - арештують Фото: "Талібан" заборонив вивозити долари з Афганістану (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, заборонили вивозити з країни долари та коштовності. Заборона стосується як наземного переміщення, так і повітряного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника "Талібану".

Як заявили таліби, вивезення з території Афганістану американської валюти - суворо заборонено.

"Виявлені долари чи коштовності будуть негайно конфісковані, а з людьми, які їх спробують вивезти, будуть розбиратися по закону", - наголосив речник "Талібану".

У разі виявлення в людини, яка прямуватиме з Афганістану, вищеназваних речей, вона буде арештована.

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Афганистан Талібан
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