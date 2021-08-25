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Талібам дісталося більше сотні російських вертольотів в Афганістані

Автор: РБК-Україна

Після захоплення влади в Афганістані талібам дісталося більше сотні російських вертольотів Мі-17 різних типів. Однак без своєчасного обслуговування вони швидко прийдуть в непридатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Як заявив глава "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв, вертольоти швидко прийдуть в непридатність без сервісу і ремонту.

"Звичайно, цей парк потребує ремонту, обслуговування, постачання запчастин", - сказав він.

Він уточнив, що ці вертольоти вже можуть "стояти на землі", так як це залежить не тільки від віку, але і від нальоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що таліби перекрили дороги до аеропорта Кабула, і тепер країну можуть покинути тільки іноземні громадяни.

Крім того, таліби заборонили вивозити з Афганістану долари.

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ТалібанРосійська ФедераціяАфганистан