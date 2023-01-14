Тактика обстрелов изменится? Игнат оценил, чего ожидать после назначения Герасимова

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим так называемой "спецоперации" не изменило планы врага. Поскольку россияне и дальше нацелены на удары и уничтожение критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не от одного человека, кто бы там ни был - Суровикин, Герасимов или кто угодно зависит выполнение их стратегического замысла, плана уничтожения нашей инфраструктуры и т.д. Там же не один человек принимает эти решения, просто идет речь о том, кто кого и где "переиграл", - считает Игнат.

Он отметил, что намерения кремлевского режима понятны полностью - это захват Украины и общий план врага на данный момент, на данном этапе, что доказывает происходящее на востоке.

"Ну а дальше критическая инфраструктура. О том, что они не отказались от планов, это очевидно. Этому доказательство заявления их политиков и СМИ. Их замысел "отключить Украину от света" дальше и остается. Поэтому не важно, кто у них и что будет возглавлять", - объясняет Игнат.

Что говорят о назначении Герасимова

Напомним, 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего российскими оккупационными войсками в Украине, а на этот пост назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

В СНБО Украины считают это свидетельствует о том, что Россия повышает ставки на войне. В Генштабе ВСУ говорят - это показывает то, что у россиян получается не все так хорошо, как они запланировали в этой войне.

Между тем, на Банковой четко заявили, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не повлияет на ход войны.

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