"Такой еще не встречали". ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ

Использование дронов военными ВСУ

Напомним, сегодня стало известно, что по сравнению с июнем прошлого месяца Силы обороны на 25% увеличили применение FPV-дронов на фронте.

Стоит также отметить, что Украина сама производит дроны. В частности, в конце июня сообщалось, что Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.

Как отмечал украинский президент Владимир Зеленский, Украина увеличила не только производство дронов, но и их дальность.

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