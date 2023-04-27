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Такого обстрела не было с Нового года. В Николаеве без света остался целый район

Фото: оккупанты обстреляли Николаев впервые с Нового года (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Николаева в ночь на четверг, 27 апреля, без света остался один из микрорайонов. Это первый обстрел города с Нового года.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич, передает РБК-Украина со ссылкой на Свобода.Ранок.

"Механизм у нас отработан. Ночью электричества отключили всех от электроснабжения. Также нужно сказать, что в одном из микрорайонов в результате удара нет света", - рассказал он.

По его словам, последние четыре месяца в Николаеве было тихо.

"Последний обстрел был 31 декабря перед Новым годом. И после этого у нас было достаточно тихо, поэтому люди отвыкли и поэтому была небольшая паника", - добавил мэр.

Он также отметил, что никаких военных объектов на этой территории нет, в городе также "не осталось военных, как таковых", потому что они все передвинулись на линию фронта.

Последствия обстрела Николаева (фото - t.me/UA_National_Police)

Напомним, что в ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

Сейчас известно о 23 раненых и одном погибшем человеке. Среди раненых есть ребенок. На обстрелы Николаева уже отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

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Николаев