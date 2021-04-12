Такого не було у 2014 році. Кулеба заявив про новий елемент агресії Росії

"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - сказав він.

Кулеба зазначив, що погрози лунають як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми маємо підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення Росією ставок. Ми сподіваємось, що за таких обставин наші друзі та партнери будуть солідарні з Україною та допоможуть нам захистити нашу країну", - наголосив міністр.

Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни та розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.