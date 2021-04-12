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Такого не було у 2014 році. Кулеба заявив про новий елемент агресії Росії

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра іспанському виданню EFE.

"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - сказав він.

Кулеба зазначив, що погрози лунають як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми маємо підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення Росією ставок. Ми сподіваємось, що за таких обставин наші друзі та партнери будуть солідарні з Україною та допоможуть нам захистити нашу країну", - наголосив міністр.

Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни та розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно представник Кремля пригрозив, що наступ українських військ на Донбасі "стане початком кінця України". Він також заявив, що Росія буде захищати "населення Донбасу" у разі потреби.

Крім того, в російському МЗС погрожували, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до вторгнення Росії, якщо воно станеться. Зеленський розуміє, що вторгнення Росії є цілком можливим сценарієм.

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Новини України МЗСДмитро Кулебаагресія РФ
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