Такмед вместо строевой. В Раде хотят обновить школьный предмет "Защита Украины"

В Украине планируют усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки. Речь идет о внесении изменений в предмет "Защита Украины", который преподается в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и карточку законопроекта.

Грищук отметил, что сейчас актуальность предмета "Защита Украины" и ценность знаний, навыков и мировоззрения, которое может быть получено через этот предмет чрезвычайно важны.

Цель законопроекта - привести в соответствие действующие законы по определению понятий системы подготовки, осуществляемой через изучение учебного предмета "Защита Украины".

Сейчас, по словам нардепа, существуют два понятия, определяющие систему подготовки:

допризывная;

начальная общевойсковая подготовка.

Однако, Грищук заявил, что они противоречат друг другу, в связи с чем данным законопроектом предлагается устранить коллизию.

Такие изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, которые до сих пор разделяют девушек и парней при изучении предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет.

Он также рассказал, что над обновлением предмета сейчас работает и Министерство образования и науки Украины.

В то же время Грищук отметил о важности изучения домедицинской помощи.

"Не нашел, еще ни одного человека, который бы защищал обучение строевой подготовке в "Защите Украины". А это до сих пор есть. Зато изучение домедицинской помощи чрезвычайно важно", - сказал он.