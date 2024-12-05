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Такое впервые. ГУР набирает "морских котиков": какие условия и зарплата

Четверг 05 декабря 2024 13:20
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Такое впервые. ГУР набирает "морских котиков": какие условия и зарплата ГУР предлагает украинцам работу "морскими котиками" (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые открывает набор "морских котиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ в Facebook.

Кто может стать "морским котиком"

Украинцев приглашают присоединяться к подразделениям активных действий ГУР МОУ для морских миссий. При этом опыта не требуют, ведь обещают научить всему необходимому.

Уточняется, что от кандидатов на должность "морского котика" требуются:

  • желание уничтожать врага на воде и на суше
  • отсутствие судимостей
  • отсутствие вредных привычек
  • отсутствие родственников на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины
  • отсутствие родственников в РФ или Республике Беларусь
  • базовая физическая подготовка

Подать заявку на курс отбора можно по ссылке.

Что обещают тем, кто получит должность

Тем из граждан, кто станет "морским котиком" ГУР МОУ, предлагают:

  • высокую заработную плату - до 210 000 грн
  • полную экипировку
  • современное оружие
  • качественную подготовку
  • четкие задачи

"Стань одним из "морских котиков" ГУР МО Украины! Именно та должность, которой ты ждал. Подавай заявку на курс отбора", - подытожили в Главном управлении разведки.

Такое впервые. ГУР набирает &quot;морских котиков&quot;: какие условия и зарплата

Публикация ГУР (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Напомним, подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки.

На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории РФ), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный, "вышек Бойко" и многие другие мероприятия.

Например, ранее мы рассказывали, как ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области.

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