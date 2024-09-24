Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

О каком рекорде идет речь

В 8 утра вторника, 24 сентября 2024 года, на гидрологическом посту реки Десна в селе Летки Броварского района Киевской области был зафиксирован рекордно низкий уровень воды (по данным гидрологической станции Киев).

Река Десна недалеко от столицы (скриншот: google.com/maps)

Речь идет о 69 см над нулем поста. Уточняется, что это самый низкий уровень воды за весь период наблюдений (начиная с 1923 года).

Кроме того, украинцам показали, как именно выглядит сейчас Десна под Киевом.

Пост геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Стоит отметить, что в период 21-23 сентября, по данным гидрологической станции Киев, на том же гидрологическом посту в селе Летки уровень воды в Десне находился на уровне 70 см (что было минимальным уровнем за весь период наблюдений).

Данные насчет уровня воды в Десне на протяжении 21-23 сентября (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Осенняя межень на реках Украины

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, на большинстве рек нашей страны продолжается режим низкой осенней межени с малосменными уровнями воды. Уточняется, что такая ситуация сложилась в результате дефицита осадков.

При этом межень является периодом (не менее 10 дней) внутригодового цикла, в течение которого в реке наблюдаются наименьшие уровни и расходы воды.

Так, на Западном Буге и его притоках во Львовской и Волынской областях за прошедшие сутки (23 сентября) фиксировали снижение уровней воды невысокого дождевого паводка на 1-6 см.

На большинстве равнинных рек (кроме правых притоков Припяти - рек Стырь и Горынь) продолжался малосменный режим низкой межени с суточным снижением уровней на 1-4 см в сутки и удержанием их без изменений на многих участках.

Отмечается, что на многих участках равнинных рек уровни воды удерживаются близкими к самым низким меженным за многолетие, а на устьевом участке Припяти, ее притоке реке Турия, притоках Среднего Днепра (реках Недра, Трубеж, Тясмин), на нижнем участке реки верховья Ворсклы и притоке Северского Донца (реке Казенный Торец) - наблюдаются ниже них.

На реках Карпатского региона уровни воды на протяжении последних суток стабилизировались на малосменных отметках осенней границы с содержанием уровней воды без изменений на многих участках и их снижением на 1-5 см.

"На реках региона удерживаются низкие меженные уровни воды, на отдельных постах уровни воды приближаются к минимальным значениям за многолетие, а на притоке Тисы на реке Рика (пост Межгорье) Закарпатская обл. наблюдаются ниже них", - уточнили в Укргидрометцентре.

Гидрологическая ситуация по состоянию на 24 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)