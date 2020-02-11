Залишитися в історії: кучерява Джамала похвалилася новою нагородою

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачку відзначили за особливий внесок в українську музику

Джамала після невеликого відпочинку в Єгипті з чоловіком і синочком, який видався дуже непростим, адже на цей раз вони поїхали тільки втрьох, вже знову активно приступила до роботи. Співачка нещодавно оригінальним чином анонсувала вихід нової пісні та кліпу в колаборації з репершею alyona alyona, а заодно і блиснула пружним пресом в спортивному аутфиті. А днями зірка отримала нову нагороду, про що розповіла шанувальникам в Instagram.

Джамала опублікувала знімок зі статуеткою - її пісня "1944", з якою вона перемогла на Євробаченні, потрапила в список "20 знакових пісень за 20 років". На фото артистка відображена в чорному піджаку чоловічого крою і з цікавою зачіскою - вона завила своє пряме волосся в милі кучерики.

У підпису виконавиця подякувала за надані їй довіру і честь.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую за нагороду @yunaawards "20 знакових пісень за 20 років". Мені здається, що обрати лише 20 пісень за 20 років — це неймовірно складно. За цей період було створено надзвичайно багато важливих пісень, які люблять люди. Те, що саме 1944 потрапила у цей список, для мене дуже важливо. Звичайно, хотіла б, щоб туди потрапили і «Заплуталась», і «Шлях додому», і «Чому квіти мають очі», і... можливо, всі.

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1944 - завжди була і буде особливою для мене. Вдячна всім, хто розумів і підтримував! Вдячна і тим, хто не розумів. Ви спонукали мене співати ще краще і гучніше! Дякую YUNA за цю честь і довіру. Буду намагатися писати пісні, які б залишилися в історії української музики", - поділилася емоціями Джамала.

Шанувальники тут же засипали улюблену співачку душевними привітаннями в коментарях.

Вітаємо Джа, обіймаю

Пісня дуже крута, це молитва, сила, але попереду буде ще багато приголомшливих композицій !

1944 навіки записана в історію української музики, не думаю, що будуть ще подібні пісні коли-небудь

Як вам йдуть ці хвилі

Молодчина. Лупайте сю скалу!

Авжеж більше і всі неймовірно цікаві. Вітаю.

Вітаю ! Пісня яка дійсно , знакова для всіх українців! Надіюся , що таких пісень буде ще не один десяток!

Вітаю! Цілком заслужено!

Красуня

Дуже чарівна Джамала. Класна королева

Вітаю!!!! Ви того варті!!

Вітаю , Джа. Усі Ваші пісні назавжди залишаться в історії української музики , а головне - в серцях людей !

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше стильна Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни.