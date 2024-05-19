В Украине исследовали фаст-фуд: где высокий уровень трансжиров
В Украине запущен проект ВОЗ FEEDCities по исследованию городской пищевой среды и оценке содержания трансжиров, натрия и калия в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Согласно исследованиям, потребление свыше 2,2 г промышленно производимых трансжиров в день повышает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%.
В рамках проекта ВОЗ FEEDCities специалисты решили проверить содержание вредных веществ в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы.
Пилотным городом стал Львов
Во Львове было отобрано 120 образцов продуктов: в супермаркетах и общепитах. Их состав был детально проанализирован.
"Выяснилось, что более 30% протестированных продуктов количество трансжиров превышает установленное нормативно-правовыми актами допустимое значение", - сообщили в Минздраве.
Среди уличной еды - ТЖК больше всего в:
- пиццы,
- дамы,
- донерах,
- фалофели,
- круассанах,
- пирожных.
Среди магазинных продуктов - в:
- тортах,
- печенье,
- десертах на основе молочных продуктов,
- мороженое,
- замороженные продукты,
- маргарини,
- сырые,
- переработанном мясе.
Напомним, ранее мы писали пояснения от диетолога относительно того, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день.
Кроме того, РБК-Украина сообщали, какие продукты, по мнению врачей, поддерживают здоровье печени.
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