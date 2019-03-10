ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Таїланді сталось 15 вибухів

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 16:50
У Таїланді сталось 15 вибухів
Фото: місцева швидка допомога (salamnews.org)

У провінціях Сатун і Пхатталунг сталися вибухи

В таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Nation.

Зазначимо, що постраждали в результаті інцидентів немає. За даними поліції, в провінції Пхатталунг 11 вибухів прогриміли. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Правоохоронці перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

Як пише Bangkok Post, Пхатталунге також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджено саперами і знищені силами безпеки. В результаті вибухів деякі будівлі отримали збиток.

Нагадаємо, 27 грудня на пляжі в провінції Сонгкхла на пляжі вибухнули дві бомби. В результаті вибухів пошкоджена статуя "Золота русалка", встановлена на пляжі і вважається неофіційним символом провінції Сонгкхла. Жертв серед населення немає.

 

Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру в Таїланді Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді
Новини України таиланд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся