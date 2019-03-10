У Таїланді сталось 15 вибухів

Фото: місцева швидка допомога (salamnews.org)

У провінціях Сатун і Пхатталунг сталися вибухи

В таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Nation.

Зазначимо, що постраждали в результаті інцидентів немає. За даними поліції, в провінції Пхатталунг 11 вибухів прогриміли. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Правоохоронці перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

Як пише Bangkok Post, Пхатталунге також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджено саперами і знищені силами безпеки. В результаті вибухів деякі будівлі отримали збиток.

Нагадаємо, 27 грудня на пляжі в провінції Сонгкхла на пляжі вибухнули дві бомби. В результаті вибухів пошкоджена статуя "Золота русалка", встановлена на пляжі і вважається неофіційним символом провінції Сонгкхла. Жертв серед населення немає.