У Таїланді в порту стався вибух, десятки постраждалих

В Таїланді в порту Лаем Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні, в результаті чого було травмовано щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао розповів, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами. В даний час правоохоронці встановлюють причини займання.

Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що понад 40 осіб було доставлено з опіками і подразненням очей. Більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.

В гасінні пожежі приймало участь 10 спецмашин. Вогонь був узятий під контроль і ліквідований.

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2