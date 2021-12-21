Таїланд знову вводить обов'язковий карантин для туристів через "Омікрон"

Влада Таїланду відновить обов'язковий карантин для іноземних туристів. Мандрівники повинні будуть пройти карантин у готелі від 7 до 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також у країні призупинять програму "пісочниця", в рамках якої туристи мали залишатися в одному місці, але могли залишати своє житло. Правила продовжать діяти лише на курортному острові Пхукет.

Раніше в країні також діяла програма для туристів Test and Go. Мандрівники мали пройти тестування на коронавірус після прибуття. Вони були вільними, якщо результат був негативний. Поки що програму також скасовано.

"Після 21 грудня нових реєстрацій для Test and Go не буде, лише карантин або "пісочниця" Пхукета", - заявила заступник офіційного представника уряду Рачада Дханадірек.

Оголошення про посилення карантину для туристів було зроблено наступного дня після того, як Таїланд повідомив про перший випадок місцевої передачі варіанта "Омікрон".