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Таїланд знову вводить обов'язковий карантин для туристів через "Омікрон"

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Таїланд , Вівторок 21 грудня 2021 16:54
Таїланд знову вводить обов'язковий карантин для туристів через "Омікрон" Фото: Таїланд посилить карантин для туристів (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Влада Таїланду відновить обов'язковий карантин для іноземних туристів. Мандрівники повинні будуть пройти карантин у готелі від 7 до 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також у країні призупинять програму "пісочниця", в рамках якої туристи мали залишатися в одному місці, але могли залишати своє житло. Правила продовжать діяти лише на курортному острові Пхукет.

Раніше в країні також діяла програма для туристів Test and Go. Мандрівники мали пройти тестування на коронавірус після прибуття. Вони були вільними, якщо результат був негативний. Поки що програму також скасовано.

"Після 21 грудня нових реєстрацій для Test and Go не буде, лише карантин або "пісочниця" Пхукета", - заявила заступник офіційного представника уряду Рачада Дханадірек.

Оголошення про посилення карантину для туристів було зроблено наступного дня після того, як Таїланд повідомив про перший випадок місцевої передачі варіанта "Омікрон".

Нагадаємо, 21 грудня у столиці Румунії Бухаресті сотні людей вийшли на протести проти карантинних обмежень. Влада хоче ввести COVID-сертифікати для всіх працівників, без яких вони не зможуть бути присутніми на робочому місці.

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