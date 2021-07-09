Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям
Фото: МЗС дало рекомендації українцям у Таїланді (Getty Images)
Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз у Таїланді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Таїланді.
Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:
- комендантська година з 21:00 до 04:00;
- заборона на зібрання понад 5 осіб;
- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
- закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
- обмежені години роботи парків;
- обмеження на поїздки між провінціями.
З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:
- уникати зайвих поїздок;
- залишатися вдома під час дії комендантської години;
- відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;
- уникати будь-яких скупчень людей.
Нагадаємо, напередодні Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.