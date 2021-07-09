ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям

Новость на русском →
Таїланд, П'ятниця 09 липня 2021 17:54
Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям Фото: МЗС дало рекомендації українцям у Таїланді (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз у Таїланді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Таїланді.

Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:

  • комендантська година з 21:00 до 04:00;
  • заборона на зібрання понад 5 осіб;
  • припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
  • закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
  • обмежені години роботи парків;
  • обмеження на поїздки між провінціями.

З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:

  • уникати зайвих поїздок;
  • залишатися вдома під час дії комендантської години;
  • відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;
  • уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо, напередодні Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС таиланд украинцы рекомендации Карантин
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі