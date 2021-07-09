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Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам

Новина українською →
Таиланд, Пятница 09 июля 2021 17:54
Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам Фото: МИД дал рекомендации украинцам в Таиланде (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.

Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:

  • комендантский час с 21:00 до 04:00;
  • запрет на собрания более 5 человек;
  • прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;
  • закрытие общественных/развлекательных заведений, которые не составляют первоочередную необходимость для граждан с 20:00 до 04:00;
  • ограниченные часы работы парков;
  • ограничения на поездки между провинциями.

С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:

  • избегать лишних поездок;
  • оставаться дома во время действия комендантского часа;
  • посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости;
  • избегать любых скоплений людей.

Напомним, накануне Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.

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