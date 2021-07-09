Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам
Фото: МИД дал рекомендации украинцам в Таиланде (Getty Images)
Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.
Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:
- комендантский час с 21:00 до 04:00;
- запрет на собрания более 5 человек;
- прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;
- закрытие общественных/развлекательных заведений, которые не составляют первоочередную необходимость для граждан с 20:00 до 04:00;
- ограниченные часы работы парков;
- ограничения на поездки между провинциями.
С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:
- избегать лишних поездок;
- оставаться дома во время действия комендантского часа;
- посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости;
- избегать любых скоплений людей.
Напомним, накануне Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.