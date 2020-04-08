Таїланд продовжив візи всім іноземцям до 30 квітня

Уряд Таїланду ухвалив рішення, що дозволяє всім іноземцям, які в'їхали в країну до закриття кордонів через коронавірус, отримати автоматичне продовження візи до 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що всім туристам, які в'їхали до країни на законних підставах - отримали візи по прибутті або в рамках програм відмови від віз - не потрібно буде шикуватися в черги у переповнених імміграційних центрах, щоб продовжити своє перебування.

Автоматичне продовження візи надається до 30 квітня. У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що уряд Таїланду може продовжувати цей термін кожен місяць.

Згідно з останніми даними, за добу в Таїланді було зареєстровано 111 нових випадків коронавірусу. Всього в країні COVID-19 діагностували у 2 369 громадян. Відомо про 30 смертельних випадків від коронавірусу.

Раніше в Таїланді оголосили надзвичайний стан до кінця місяця і ввели загальнонаціональну комендантську годину з 22:00 вечора до 4:00 ранку. Крім того, Таїланд тимчасово заборонив авіасполучення для всіх пасажирів, щоб приборкати спалах коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що українку, яка порушила умови самоізоляції після повернення з Таїланду, оштрафували на 17 тис. гривень.