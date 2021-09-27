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Таїланд відкриє Бангкок для вакцинованих туристів: названа дата

Автор: Марія Кучерявець

Влада Таїланду оголосила про відкриття туристичних регіонів для вакцинованих туристів. З листопада мандрівники зможуть подорожувати до Бангкоку та ще дев'яти регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією ЗМІ, місцевий уряд скасує обов'язковий карантин для вакцинованих туристів в Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включаючи Чанг Травень і Паттайю.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з відкриттям островів Пхукет і Самуї в рамках пілотних схем на початку року.

Крім того, влада анонсувала скасування карантинних обмежень в провінціях, які в цей час знаходяться під "максимальним контролем", там дозволять відкрити бібліотеки, закриті спортивні центри і кінотеатри.

Нагадаємо, раніше вже переносилося відкриття Бангкока для іноземних туристів з 1 на 15 жовтня у зв'язку з низькими темпами прищепної кампанії в столиці.

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БангкокТаїланд