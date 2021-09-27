Таїланд відкриє Бангкок для вакцинованих туристів: названа дата

За інформацією ЗМІ, місцевий уряд скасує обов'язковий карантин для вакцинованих туристів в Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включаючи Чанг Травень і Паттайю.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з відкриттям островів Пхукет і Самуї в рамках пілотних схем на початку року.

Крім того, влада анонсувала скасування карантинних обмежень в провінціях, які в цей час знаходяться під "максимальним контролем", там дозволять відкрити бібліотеки, закриті спортивні центри і кінотеатри.