Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов: названа дата

По информации СМИ, местное правительство отменит обязательный карантин для вакцинированных туристов в Бангкоке и девяти других регионах, включая Чанг Май и Паттайю.

Такое решение было принято в связи с открытием островов Пхукет и Самуи в рамках пилотных схем в начале года.

Кроме того, власти анонсировали отмену карантинных ограничений в провинциях, которые в это время находятся под "максимальным контролем", там позволят открыть библиотеки, закрытые спортивные центры и кинотеатры.