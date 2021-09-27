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Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов: названа дата

Автор: Мария Кучерявец

Власти Таиланда объявили об открытии туристических регионов для вакцинированных туристов. С ноября путешественники смогут попасть в Бангкок и еще девять регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации СМИ, местное правительство отменит обязательный карантин для вакцинированных туристов в Бангкоке и девяти других регионах, включая Чанг Май и Паттайю.

Такое решение было принято в связи с открытием островов Пхукет и Самуи в рамках пилотных схем в начале года.

Кроме того, власти анонсировали отмену карантинных ограничений в провинциях, которые в это время находятся под "максимальным контролем", там позволят открыть библиотеки, закрытые спортивные центры и кинотеатры.

Напомним, ранее уже переносилось открытие Бангкока для иностранных туристов с 1 на 15 октября в связи с низкими темпами прививочной кампании в столице.

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БангкокТаиланд