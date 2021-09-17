Відкриття Бангкока для вакцинованих туристів відклали: причина

Влада Таїланду перенесла відкриття Бангкока для іноземних туристів з щепленням з 1 на 15 жовтня у зв'язку з низькими темпами прищепної кампанії в столиці. Її відкриють тільки за умови вакцинації 70% жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Кhaosod .

Як повідомило виданню джерело в туристичній сфері, уряд Таїланду прийняв рішення перенести відкриття Бангкока для щеплених від коронавірусу іноземних туристів з 1 на 15 жовтня через низькі темпи вакцинації в столиці.

Міністр туризму і спорту Таїланду Піпат Ратчакітпракарн заявив, що відкриття Бангкока може відбутися лише в тому випадку, якщо 70% населення столиці буде щеплено від коронавірусу. Він також зазначив, що цього тижня вакциновано лише 37% жителів.

Як повідомляє газета, відкладене в черговий раз відкриття Бангкока ставить під питання відновлення міжнародного туризму з 1 жовтня і в інших чотирьох провінціях країни - Чонбурі, Чіангмай, Пхетбурі і Прачуап Кірі Хан.