В Таганроге ночью раздались взрывы из-за атаки дронов

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) в ночь на 11 декабря прогремели взрывы. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой и российские медиа.
Отметим, что после трех часов ночи в мониторинговых каналах рассказывали сначала о ракетной опасности для Ростовской области, а затем местные власти заявили об атаке на Таганрог с применением беспилотников.
В пабликах также писали об угрозе баллистики.
"Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - рассказала городской голова.
Добавим, в Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога около половины четвертого часа появилось объявление о "ракетной опасности".
В сети были обнародованы кадры из Таганрога, на которых слышны звуки многочисленных взрывов и звуки, похожие на стрельбу. В таганрогских пабликах писали о работе ПВО.
Напомним, ранее этой ночью серия взрывов прогремела в Брянске, где после атаки беспилотников произошел сильный пожар на нефтебазе корпорации "Транснефть".
Вместе с тем брянский губернатор утверждал, что благодаря работе ПВО будто бы были сбиты все 10 дронов, и о том, что "пострадавших нет". По его словам, в результате атаки беспилотника в Брянске "произошло возгорание производственного объекта".
Добавим, перед этим в Таганроге раздавались взрывы в ночь на 8 декабря. Громко также было и в Курске и Курчатове. В районах этих населенных пунктов работала ПВО из-за воздушной атаки.
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