RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Таганроге ночью раздались взрывы из-за атаки дронов

Иллюстративное фото: в Таганроге прогремели взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) в ночь на 11 декабря прогремели взрывы. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой и российские медиа.

Отметим, что после трех часов ночи в мониторинговых каналах рассказывали сначала о ракетной опасности для Ростовской области, а затем местные власти заявили об атаке на Таганрог с применением беспилотников.

В пабликах также писали об угрозе баллистики.

"Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - рассказала городской голова.

Добавим, в Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога около половины четвертого часа появилось объявление о "ракетной опасности".

В сети были обнародованы кадры из Таганрога, на которых слышны звуки многочисленных взрывов и звуки, похожие на стрельбу. В таганрогских пабликах писали о работе ПВО.

Напомним, ранее этой ночью серия взрывов прогремела в Брянске, где после атаки беспилотников произошел сильный пожар на нефтебазе корпорации "Транснефть".

Вместе с тем брянский губернатор утверждал, что благодаря работе ПВО будто бы были сбиты все 10 дронов, и о том, что "пострадавших нет". По его словам, в результате атаки беспилотника в Брянске "произошло возгорание производственного объекта".

Добавим, перед этим в Таганроге раздавались взрывы в ночь на 8 декабря. Громко также было и в Курске и Курчатове. В районах этих населенных пунктов работала ПВО из-за воздушной атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ростовская областьВзрывыАтака дронов