В TAF Industries рассказали, как будет работать оборонный альянс между Украиной и ЕС

Компания TAF Industries вошла как основательница в EU Ukraine Drone Alliance. Первая встреча компаний-основателей состоится в сентябре в Брюсселе.
Об этом сообщили в пресс-службе TAF Industries.
Отмечается, что основателей Североатлантического союза выбирали из компаний, имеющих подтвержденный опыт и экспертизу в создании оборонных беспилотных систем и систем противодействия враждебным дронам. В общей сложности в новый альянс вошли 18 компаний, среди которых как украинские производители, так и производители из государств-членов ЕС.
Первая учредительная встреча компаний-учредителей состоится в сентябре в Брюсселе, там будет 18 учредителей, а именно 9 компаний от Украины и 9 от стран-членов ЕС.
"Тогда будет больше конкретики после того, как будет работать этот Альянс. Пока о производстве дронов в рамках этого Альянса речь не идет", - подчеркнули в компании.
Ожидается, что Аальянс будет способствовать созданию совместных производственных площадок с европейскими партнерами как в Украине, так и в ЕС. Это также позволит снизить уязвимость цепей снабжения и обеспечить долгосрочный доступ к критически важным компонентам.
Среди ключевых целей инициативы – развитие комплексного потенциала в сфере БпЛА и средств противодействия вражеским дронам и создание для этого конкретных возможностей. Альянс будет опираться на опыт Украины и будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины посредством поддержки инноваций в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, 13 июля во время заседания Коалиции желающих в Париже Украина вместе с девятью европейскими государствами положила начало антибаллистической коалиции .
Она будет работать над развитием противоракетной обороны, созданием новых средств перехвата баллистических ракет и усилением защиты европейского воздушного пространства.