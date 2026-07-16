RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В TAF Industries рассказали, как будет работать оборонный альянс между Украиной и ЕС

13:10 16.07.2026 Чт
2 мин
В альянс войдут 9 украинских компаний
aimg Константин Широкун
Фото: в TAF Industries рассказали, как будет работать оборонный альянс между Украиной и ЕС (Getty Images)

Компания TAF Industries вошла как основательница в EU Ukraine Drone Alliance. Первая встреча компаний-основателей состоится в сентябре в Брюсселе.

Об этом сообщили в пресс-службе TAF Industries.

Отмечается, что основателей Североатлантического союза выбирали из компаний, имеющих подтвержденный опыт и экспертизу в создании оборонных беспилотных систем и систем противодействия враждебным дронам. В общей сложности в новый альянс вошли 18 компаний, среди которых как украинские производители, так и производители из государств-членов ЕС.

Первая учредительная встреча компаний-учредителей состоится в сентябре в Брюсселе, там будет 18 учредителей, а именно 9 компаний от Украины и 9 от стран-членов ЕС.

"Тогда будет больше конкретики после того, как будет работать этот Альянс. Пока о производстве дронов в рамках этого Альянса речь не идет", - подчеркнули в компании.

Ожидается, что Аальянс будет способствовать созданию совместных производственных площадок с европейскими партнерами как в Украине, так и в ЕС. Это также позволит снизить уязвимость цепей снабжения и обеспечить долгосрочный доступ к критически важным компонентам.

Среди ключевых целей инициативы – развитие комплексного потенциала в сфере БпЛА и средств противодействия вражеским дронам и создание для этого конкретных возможностей. Альянс будет опираться на опыт Украины и будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины посредством поддержки инноваций в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 13 июля во время заседания Коалиции желающих в Париже Украина вместе с девятью европейскими государствами положила начало антибаллистической коалиции .

Она будет работать над развитием противоракетной обороны, созданием новых средств перехвата баллистических ракет и усилением защиты европейского воздушного пространства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MiltechВторжение России в УкраинуДрони