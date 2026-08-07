Тайная "благодарность" от китайцев может стоить Сийярто трех лет тюрьмы

Дело бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто передали в Главное управление полиции Будапешта. Он подозревается в получении взятки из-за назначения на должность в китайской компании BYD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

В чем подозревают эксминистра

Расследование против Петера Сийярто инициировали после заявления общественного деятеля Иштвана Теньи о возможном взяточничестве.

Поводом для этого послужило новое назначение бывшего чиновника в китайском производителе автомобилей BYD.

По словам премьер-министра Петера Мадяра, назначение Сийярто на руководящую должность в мировом гиганте BYD может быть публичной "благодарностью" за содействие в строительстве завода автопроизводителя в Сегеде, когда тот занимал должность министра.

Прокуратура отметила, что такие действия могут подпадать под статью о извлечении неправомерной выгоды в интересах хозяйственной организации.

Поскольку Сийярто больше не депутат парламента, он потерял неприкосновенность. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Почему дело передали полиции

Сначала жалобу рассматривала Столичная следственная прокуратура. Однако из-за отсутствия у Сийярто депутатского иммунитета и особенностей квалификации преступления материалы перенаправили в Главное управление полиции Будапешта (BRFK).

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Параллельно риски для национальной безопасности, связанные с назначением Сийярто в китайскую компанию, рассматривает Комитет по национальной безопасности парламента Венгрии.