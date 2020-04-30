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У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 14:31
У Таджикистані зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

10 випадків коронавіруса виявили в Согдійської області і п'ять - у Душанбе

Республіканський штаб з попередження розповсюдженню коронавірусу Таджикистану підтвердив перші 15 випадків зараження COVID-19 у країні. Про це повідомляє видання "Ховар".

При цьому повідомляється, що десять випадків коронавіруса виявили в Согдійської області і п'ять - у Душанбе.

"Сьогодні відбулося засідання Республіканського штабу з запобігання поширенню коронавіруса Таджикистану, який офіційно підтверджує випадки зараження коронавірусом в країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за добу 29 квітня у світі підтвердили ще 69,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. При цьому загальна кількість заражених у світі перевищує 3,2 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом в Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон. Найбільше заражених в штаті Нью-Йорк - 300 тис. осіб. Ще майже 114 тис. пацієнтів з COVID-19 в Нью-Джерсі.

Крім того, неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (IRC) повідомила, що без допомоги вразливим країнам, заразитися коронавірусом можуть 1 мільярд людей у світі.

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