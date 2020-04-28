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Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей, - звіт

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 20:13
Коронавірусом може заразитися 1 млрд людей, - звіт
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

У десятках вразливих країн може бути більше трьох мільйонів смертей

Неурядова організація з питань гуманітарної допомоги Міжнародний комітет порятунку (IRC) повідомила, що без допомоги уразливим країнам, заразитися коронавірусом можуть 1 мільярд людей у світі. Про це повідомляло РБК-Україна з посиланням на BBC.

По даним звіту IRC, заснованому на моделях і даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Імперського коледжу Лондона, в світі може бути від 500 мільйонів до одного мільярда випадків COVID-19.

Також вказується, що може бути більше трьох мільйонів смертей у десятках вразливих країн.

Повідомляється, що проблемою нестабільних країн, або тих, що розвиваються, є відсутність відповідного медичного обладнання для лікування пацієнтів із COVID-19 та приховування реальних даних про кількість інфікованих.

Нагадаємо, втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, від пандемії коронавірусу оцінюються в понад 1,5 млрд доларів, тому головною метою наразі є захист туристичних підприємств від масових банкрутств та стабілізація їх роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, пандемія коронавірусу COVID-19 на сьогодні далека від завершення.

В Італії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 200 тисяч Кабмін оцінив втрати туристичної галузі від COVID-19 в 1,5 млрд доларів
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