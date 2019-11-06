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У Таджикистані напали на прикордонний пункт, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 09:59
У Таджикистані напали на прикордонний пункт, є загиблі
Фото: бойовики ІД (youtube.com televisionOrient)

Напад скоїли бойовики "Ісламської держави"

У Таджикистані вранці 6 листопада стався напад на прикордонний пункт на кордоні з Узбекистаном, в результаті чого загинули 17 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету національної безпеки Таджикистану.

Як повідомляється, вранці невідомі озброєні особи скоїли збройний напад на прикордонний пункт на таджикистансько-узбекистанському кордоні за 60 км від Душанбе. В результаті бою було вбито 15 нападників, ще 5 затримали. Також було знищено 4 транспортних засоби.

Крім того, в перестрілці загинули прикордонник та поліцейський з Таджикистану.

За даними Комітету нацбезпеки, атака на блокпост була скоєна бойовиками терористичної організації "Ісламська держава", які перейшли через кордон з території Афганістану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Малі бойовики атакували військовий об'єкт. В результаті збройного нападу було вбито понад 50 військовослужбовців та один цивільний. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". В район нападу було направлено військове підкріплення, також ведеться пошук нападників.

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