ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Таджикистане напали на пограничный пункт, есть погибшие

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 09:59
В Таджикистане напали на пограничный пункт, есть погибшие
Фото: боевики ИГ (youtube.com televisionOrient)

Нападение совершили боевики "Исламского государства"

В Таджикистане утром 6 ноября произошло нападение на пограничный пункт на границе с Узбекистаном, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Таджикистана.

Как сообщается, утром неизвестные вооруженные лица совершили вооруженное нападение на пограничный пункт на таджикистанско-узбекистанской границе за 60 км от Душанбе. В результате боя были убиты 15 нападавших, еще 5 задержали. Также были уничтожены 4 транспортных средства.

Кроме того, в перестрелке погибли пограничник и полицейский из Таджикистана.

По данным Комитета нацбезопасности, атака на блокпост была совершена боевиками террористической организации "Исламское государство", которые перешли через границу с территории Афганистана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали боевики атаковали военный объект. В результате вооруженного нападения были убиты более 50 военнослужащих и один гражданский. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В район нападения было направлено военное подкрепление, также ведется поиск нападавших.

В Сирии задержали сестру убитого лидера ИГИЛ аль-Багдади В Стамбуле автобус вьехал в остановку с пешеходами, есть погибший и пострадавшие
Новости Украины ИГИЛнападениеТаджикистанатака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь