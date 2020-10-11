У Таджикистані проходять вибори президента

У неділю, 11 жовтня, в Таджикистані проходять президентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 (за київським часом) і закриються о 22:00.
Про це повідомляє інформаційне агентство Avesta.
На пост президента Таджикистану претендують п'ять кандидатів:
За станом на 10:00 (за київським часом) на виборах президента проголосувало понад 46% виборців.
За даними Центральної комісії з виборів і референдумів Таджикистану, до 10 годин на виборах президента проголосували майже 2,3 млн виборців.
Нагадаємо, раніше в Таджикистані заборонили використовувати "русифіковані" імена з використанням слов'янських суфіксів у прізвищах і по батькові.
Крім того, у 2016 році в Таджикистані ввели кримінальну відповідальність за образу президента. Даний закон передбачає тюремне ув'язнення на п'ять років.