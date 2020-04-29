Таджикистан заборонив використовувати "русифіковані" імена

Фото: парламент Таджикистану (facebook.com/newstj)

Заборонено використовувати слов'янські суфікси в прізвищах та по батькові

Нижня палата парламенту Таджикистану заборонила використовувати "русифіковані" імена з використанням слов'янських суфіксів до прізвищ та по батькові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на таджицькі ЗМІ.

Згідно з новими поправками, при реєстрації імен новонароджених заборонено використовувати слов'янські суфікси "ов", "ова", "єв", "єва" до прізвищ, і суфікси "ович", "овна", "євич" і "євна" - до по батькові.

За словами міністра юстиції Таджикистану Музаффара Ашурійона, виняток робиться тільки для представників національних меншин. Крім того, новий закон стосується лише тих дітей, які будуть народжені після його прийняття.

Нагадаємо, в 2016 році повідомлялося, що Таджикистан заборонив присвоювати дітям імена, чужі таджицькій національній культурі. Пізніше уточнювалося, що це обмеження носить рекомендаційний характер, і, якщо прізвище батьків дитини закінчувалося на слов'янські суфікси, вони мали право зареєструвати новонародженого з цим прізвищем.

Крім того, у 2016 році в Таджикистані ввели кримінальну відповідальність за образу президента. Даний закон передбачає тюремне ув'язнення на п'ять років.