Таджикистан спростував повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстріл житлових будинків

Таджикистан спростовує повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстрілі житлових будинків. Стверджують, що дотримуються перемир'я.
Про це повідомляє " Азія-Плюс".
Відзначається, що поширена інформація прикордонної служби Киргизії не дійсна.
"Таджикистан не відкривав вогонь ні по місцевих мешканцях і ні по їхніх домівках. Ми дотримуємося досягнутої угоди і наші військові і техніка знаходяться на вихідних позиціях", - сказало джерело в силовому блоці уряду.
Однак видання повідомляє, що чутна стрілянина в прикордонному селі Сомонієн. За даними "Азія-Плюс" стріляли з киргизької сторони, а потім з таджицької їм відповіли.
Раніше прикордонна служба Киргизії заявила, що таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках і громадянам в місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.
Також повідомлялося, що в напрямку таджицько-киргизького держкордону на території Таджикистану зафіксовано пересування військової техніки.
Раніше влада Кірізії повідомила, що за два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.