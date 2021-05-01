Таджикистан спростував повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстріл житлових будинків

Відзначається, що поширена інформація прикордонної служби Киргизії не дійсна.

"Таджикистан не відкривав вогонь ні по місцевих мешканцях і ні по їхніх домівках. Ми дотримуємося досягнутої угоди і наші військові і техніка знаходяться на вихідних позиціях", - сказало джерело в силовому блоці уряду.

Однак видання повідомляє, що чутна стрілянина в прикордонному селі Сомонієн. За даними "Азія-Плюс" стріляли з киргизької сторони, а потім з таджицької їм відповіли.