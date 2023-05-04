Не табу. Нидерланды ведут переговоры по F-16 для Украины, - премьер

"По поводу F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", - заявил премьер Нидерландов. .

Рютте сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, в частности с гаубицами и танками Leopard.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды заявил, что нет никаких причин не передавать Украине современные военные самолеты.

Ранее глава государства подчеркнул, что Украина сможет получить самолеты после контрнаступления войск.

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