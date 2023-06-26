Лагеря для "вагнеровцев" в Беларуси: мониторинговый канал опроверг информацию СМИ

"По состоянию на 17:30 26.06 мы однозначно можем сказать, что за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительство столь крупного объекта", - сказано в сообщении мониторингового канала.

При этом там отметили, что белорусские независимые СМИ также не получали подобных комментариев от источников, которые близки к руководству Могилевской области.

В "Гаюне" уточнили, что колон "вагнеровцев", которые движутся в сторону Беларуси, также пока не наблюдается.

Лагеря для "вагнеровцев" в Беларуси

Напомним, сегодня российское издание "Верстка" сообщило о том, что в Осиповичском районе уже якобы начали строить лагерь для "вагнеровцев".

Журналисты утверждали, что они получили подтверждение от источника, который близок к руководству Могилевской области. По их информации, лагерей якобы должно быть несколько, площадь одного из них "составит 24 тысячи квадратных метров".

Эта информация появилась после того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко прекратить свою попытку государственного переворота в России.