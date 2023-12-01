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Таблица коэффициентов УЕФА. Какое место занимает Украина и что это значит

Пятница 01 декабря 2023 15:52
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Таблица коэффициентов УЕФА. Какое место занимает Украина и что это значит Благодаря "Шахтеру" Украина не потеряла позиции в таблице коэффициентов (фото: instagram.com/fcshakhtar)
Автор: Анна Шиканова

Украина осталась на 18 месте в таблице коэффициентов УЕФА, Франция вернулась в топ-5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг футбольных ассоциаций УЕФА.

Так, по итогам еврокубковой недели Украина набрала 2 очка в таблицу коэффициентов. Это благодаря донецкому "Шахтеру", минимально победившему "Антверпен" в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

"Заря" же, с громким фиаско от "Гента" в Лиге конференций потеряла все шансы на евровесну, не принесла стране никакой пользы в смысле пополнения копилки.

Разделенные на 5 (количество представителей Украины в еврокубках в начале сезона) эти 2 очка принесли Украине 0,4 балла в таблицу коэффициентов. Таким образом, Украина осталась на 18-м месте рейтинга.

Из-за победы "Маккаби" из Тель-Авива над исландским "Брейдабликом" и досрочным выходом команды в плей-офф Лиги конференций Израиль набрал 28,125 балла и обошел Сербию, у которой 27,775 балла.

У ближайшей преследовательницы Украины - Греции - 27,125 балла.

Также следует отметить, что по итогам еврокубковой недели Франция вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Нидерланды.

Таблица коэффициентов УЕФА. Какое место занимает Украина и что это значит

Таблица коэффициентов УЕФА (скриншот)

Что дальше?..

Впереди очень невнятные перспективы. В еврокубках от Украины остается один "Шахтер", и несмотря на гарантированный выход в плей-офф одного из европейских турниров, все его очковые приобретения придется делить на 5.

Ключевой же позицией таблицы является 15-я строчка: страны, занимающие в таблице места от 1 до 15 включительно, делегируют в Лигу чемпионов двух представителей, а не одного.

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне будет определять представительство стран в еврокубках сезона 2025/2026.

Однако в следующем сезоне Украина по-прежнему будет представлена в Лиге чемпионов двумя командами.

Ранее мы писали, что сборная Украины удержала позиции в рейтинге сборных ФИФА.

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