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Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце займає Україна і що це означає

П'ятниця 01 грудня 2023 15:52
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце займає Україна і що це означає Завдяки "Шахтарю" Україна не втратила позицій в таблиці коефіцієнтів (фото: instagram.com/fcshakhtar)
Автор: Анна Шиканова

Україна залишилася на 18-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Франція повернулася в топ-5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг футбольних асоціацій УЄФА.

Так, за підсумками єврокубкового тижня Україна набрала 2 очки в таблицю коефіцієнтів. Це завдяки донецькому "Шахтарю", який мінімально переміг "Антверпен" у 5-му турі групової стадії Ліги чемпіонів.

"Зоря" ж, яка з гучним фіаско від "Гента" в Лізі конференцій втратила всі шанси на євровесну, не принесла країні жодної користі в сенсі поповнення скарбнички.

Розділені на 5 (кількість представників України в єврокубках на початку сезону) ці 2 очки принесли Україні 0,4 бала в таблицю коефіцієнтів. Таким чином Україна залишилася на 18-му місці рейтингу.

Натомість завдяки перемозі "Маккабі" з Тель-Авіва над ісландським "Брєйдабліком" та достроковим виходом команди в плей-оф Ліги конференцій Ізраїль набрав 28,125 бала та обійшов Сербію, у якої 27,775 бала.

У найближчої переслідувачки України - Греції - 27,125 бала.

Також слід зауважити, що за підсумками єврокубкового тижня Франція повернулася в топ-5, витіснивши звідти Нідерланди.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Яке місце займає Україна і що це означає

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (скриншот)

Що далі?..

Попереду дуже невиразні перспективи. У єврокубках від України залишається один "Шахтар", і, попри гарантований вихід до плей-офф одного з європейських турнірів, усі його очкові придбання доведеться ділити на 5.

Ключовою ж позицією таблиці є 15-й рядок: країни, які посідають у таблиці місця від 1 до 15 включно, делегують до Ліги чемпіонів двох представників, а не одного.

Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА в нинішньому сезоні визначатиме представництво країн у єврокубках сезону 2025/2026.

Однак наступного ж сезону Україна, як і раніше, буде представлена в Лізі чемпіонів двома командами.

Раніше ми писали, що збірна України втримала позиції в рейтингу збірних ФІФА.

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