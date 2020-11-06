Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Українські клуби не набрали жодного очка

Фото: "Шахтар" зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках (twitter.com/borussia)

Можемо втратити 12 позицію

За підсумками третього туру єврокубків Україна залишилася на 12 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що розподіляє путівки на сезон-2022/23. Всі три українські клуби програли свої поєдинки, не набравши жодного очка.

Спочатку "Шахтар" в Лізі чемпіонів поступився менхенгладбахській "Боруссії" (0:6). Ця поразка стала найбільшою у домашніх зустрічах для донецького клубу в єврокубкових матчах. Потім київське "Динамо" не змогла переграти каталонську "Барселону" на виїзді в Лізі чемпіонів (1:2). І "Зоря" в Запоріжжі була слабшою за грецький АЕК в Лізі Європи (1:4).

При цьому Шотландія, яка минулого тижня зсунула нашу асоціацію з 11 сходинки, поповнила скарбничку одним балом. "Рейнджерс" зіграв внічию з Бенфікою (3:3), а ось "Селтік" програв свій домашній матч празької "Спарти" (1:4). У результаті Шотландія випереджає Україну на 0.475 бала.

Також Туреччина, яка знаходиться на 13 місці, скорочує відрив. "Бешикташ" і "Сівасспор" здолали "Манчестер Юнайтед" (2:1) і "Карабах" (2:0) відповідно. Відставання Туреччини від України скоротилося вже до 0,200. Хоча тиждень тому було 1,000, але обидва турецькі клуби свої матчі виграли.

На 10 позиції Австрія, у якої виграли ЛАСК і "Рапід", і про конкуренцію з цією країною як мінімум в цьому сезоні можна забути. Відставання - 3,525.

Клуби йдуть на двотижневу перерву, пов'язану з матчами збірних. Єврокубкові матчі відновляться 24 листопада.

Нагадаємо, у минулому циклі Україна фінішувала на дев'ятій позиції, яка формує представництво через один сезон - на 2021-2022 роки.