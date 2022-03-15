Тютюнова компанія Imperial Brands передасть бізнес в Росії партнерам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

"Ми почали переговори з російською юридичною особою про передачу нашого бізнесу в Росії. Ми вважаємо, що заходи, що забезпечують безперервну роботу підприємства, відповідають інтересам наших російських колег. Безпека і благополуччя більш ніж 1 тисячі наших співробітників є для нас ключовим пріоритетом, і ми продовжимо оплату їх праці аж до завершення всіх процесів передачі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у західних ЗМІ повідомили, що Росія через масштабні санкції, які були введені проти неї, знаходиться на порозі дефолту за своїми зовнішніми зобов'язаннями.

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