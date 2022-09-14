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Заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств, - ФМУ

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Середа 14 вересня 2022 13:40
Заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств, - ФМУ Фото: заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Заборона на експорт коксівного вугілля не допоможе Україні пройти зиму, але вдарить по підприємствах, для яких експорт залишався єдиною можливістю утриматися на плаву. В результаті постраждає та економіка України, і бюджет, і працівники цих підприємств, які залишаться без роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

За його словами, коксівне вугілля використовується лише у виробничому металургійному циклі. Але зараз в ГМК - величезні проблеми, багато підприємств зупинилося або працюють на мінімальних потужностях, і через це коксівне вугілля стало продукцією профіцитної.

"Єдина можливість підприємства, яке його виробляє, вижити - продавати його на експорт. Тому ми сподіваємося, що рішення влади заборонити експорт цього вугілля - помилка: хотіли заборонити вивезення енергетичного вугілля, але включили до переліку і коксівне. Ми розраховуємо, що помилка ця буде виправлена терміново, тому що це серйозний удар по виробниках коксівного вугілля. Адже вони через кризу позбулися внутрішніх ринків збуту, а тепер їм ще й експорт заборонили", - підкреслив Біленький.

Він також зазначив, що рішення уряду стало для виробників коксівного вугілля повною несподіванкою - адже у них вже були напрацьовані контракти з європейськими замовниками, тому ситуація стане ударом по репутації України як надійного експортера.

"Заборона на експорт коксівного вугілля призведе в кінцевому підсумку до зупинки цих підприємств, з усіма негативними наслідками - і для економіки України, і для бюджету, і для людей, які там працюють. Тому, на мій погляд, рішення треба переглядати", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонений, тому що це вугілля може бути використаний для теплової генерації.

У свою чергу президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.

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