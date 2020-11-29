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Ситник не має морального права займати пост директора НАБУ, - замглави ОП

Київ, Неділя 29 листопада 2020 10:53
Ситник не має морального права займати пост директора НАБУ, - замглави ОП
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повинен бути звільнений, оскільки не має ні морального права, ні юридичних підстав займати цю посаду.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Олег Татаров в коментарі виданню "Закон і бізнес".

"На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів", - заявив Татаров.

За його словами, чинний директор НАБУ призначений незаконно, про що свідчить рішення Конституційного суду.

Окрім того, Ситник, на думку заступника голови ОП, є коренем всіх проблем в антикорупційній системі.

"НАБУ - це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - зауважив заступник керівника ОП.

На переконання Татарова, Ситник втратив моральне право обіймати посаду керівника НАБУ, оскільки сам внесений до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Також навколо Ситника розслідується низка кримінальних проваджень. За рішенням суду слідчі досліджували електронну кореспонденцію Ситника та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів", - повідомив Татаров.

Наразі, на думку заступника керівника ОП, довіра суспільства до НАБУ є чи не найнижчою серед всіх правоохоронних органів.

"Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету", - підсумував заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.

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