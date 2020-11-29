Ситник не має морального права займати пост директора НАБУ, - замглави ОП

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повинен бути звільнений, оскільки не має ні морального права, ні юридичних підстав займати цю посаду.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Олег Татаров в коментарі виданню "Закон і бізнес".

"На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів", - заявив Татаров.

За його словами, чинний директор НАБУ призначений незаконно, про що свідчить рішення Конституційного суду.

Окрім того, Ситник, на думку заступника голови ОП, є коренем всіх проблем в антикорупційній системі.

"НАБУ - це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - зауважив заступник керівника ОП.

На переконання Татарова, Ситник втратив моральне право обіймати посаду керівника НАБУ, оскільки сам внесений до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Також навколо Ситника розслідується низка кримінальних проваджень. За рішенням суду слідчі досліджували електронну кореспонденцію Ситника та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів", - повідомив Татаров.

Наразі, на думку заступника керівника ОП, довіра суспільства до НАБУ є чи не найнижчою серед всіх правоохоронних органів.

"Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету", - підсумував заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.