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У Сытника нет морального права занимать пост директора НАБУ, - замглавы ОП

Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 10:53
У Сытника нет морального права занимать пост директора НАБУ, - замглавы ОП
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник должен быть уволен, поскольку не имеет ни морального права, ни юридических оснований занимать эту должность.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в комментарии изданию "Закон и бизнес".

"По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", - заявил Татаров.

По его словам, действующий директор НАБУ назначен незаконно, о чем свидетельствует решение Конституционного суда.

Кроме того, Сытник, по мнению заместителя председателя ОП, является корнем всех проблем в антикоррупционной системе.

"НАБУ - это не украинская история, которая, увы, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - отметил заместитель руководителя ОП.

По мнению Татарова, Сытник потерял моральное право занимать должность руководителя НАБУ, поскольку сам внесен в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - сообщил Татаров.

Сейчас, по мнению заместителя руководителя ОП, доверие общества к НАБУ является едва ли не самим низким среди всех правоохранительных органов.

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Ситником должности дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета", - подытожил заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, в августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а именно соответствующий президентский указ.

В октябре Окружной административный суд постановил уволить Сытника и дал месяц на выполнение этого решения.

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