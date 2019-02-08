Ситник прокоментував обшуки в "Аграрному фонді"

НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал обыски в ПАО "Аграрный фонд". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Дело было зарегистрировано, еще вчера вечером я увидел, что из этого хотят раздуть скандальную ситуацию. Это дело касается минеральных удобрений. Там завязаны определенные олигархи, а точнее один из олигархов. Что касается этого обыска, мы не планировали его делать. Мы проводим обыск в крайних случаях. В данном случае было решение суда о временном доступе. Было изъято целый ряд документов в ходе обысков", - рассказал он.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд". Следственное действие санкционирована и происходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" свыше 240 млн гривен государственных средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

Добавим, что работа ПАО “Аграрный фонд” 7 февраля в 14:00 была заблокирована работниками Национального антикоррупционного бюро Украины, которые проводили целый день обыск в центральном офисе госкомпании.