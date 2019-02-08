НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Детективи розслідують факт розтрати при закупівлі добрив

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Як зазначається, слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн гривень коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках.

У НАБУ зазначили, що зверталися до "Аграрного фонду" з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування. Однак службовці ПАТ відмовилися виконати рішення суду й не надали документи.

"Відтак, із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку. При цьому представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії. Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь. Тим не менше, співробітників про це не попередили і наразі люди очікують на морозі", - повідомили в НАБУ.

Раніше повідомлялося, що робота ПАО “Аграрний фонд” 7 лютого о 14:00 була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що проводили цілий день обшук у центральному офісі держкомпанії.

РБК-Украъна писало, що НАБУ повідомило про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень.