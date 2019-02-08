ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 10:28
НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Детективи розслідують факт розтрати при закупівлі добрив

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook

Як зазначається, слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн гривень коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках.

У НАБУ зазначили, що зверталися до "Аграрного фонду" з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування. Однак службовці ПАТ відмовилися виконати рішення суду й не надали документи.

"Відтак, із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку. При цьому представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії. Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь. Тим не менше, співробітників про це не попередили і наразі люди очікують на морозі",  - повідомили в НАБУ. 

НАБУ другий день проводить обшуки в &quot;Аграрному фонді&quot;

Раніше повідомлялося, що робота ПАО “Аграрний фонд” 7 лютого о 14:00 була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що проводили цілий день обшук у центральному офісі держкомпанії. 

РБК-Украъна писало, що НАБУ повідомило про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень.

НАБУ вивчає причетність фірми Онищенка до справи "Чорноморнафтогазу" Суд заарештував майно фігуранта справи про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку
Новини України обшукНАБУАграрный фонд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся