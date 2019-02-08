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Ситник прокоментував обшуки в "Аграрному фонді"

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 14:05
Ситник прокоментував обшуки в "Аграрному фонді"
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна, Віталій Носач)

НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прокоментував обшуки у ПАТ "Аграрний фонд". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Справу було зареєстровано, ще вчора ввечері я побачив, що з цього хочуть роздути скандальну ситуацію. Ця справа стосується мінеральних добрив. Там зав'язані певні олігархи, а точніше один з олігархів. Що стосується цього обшуку, ми не планували його робити. Ми проводимо обшук в крайніх випадках. В даному випадку було рішення суду про тимчасовий доступ. Було вилучено низку документів у ході обшуків", - розповів він.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України протягом 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн гривень державних коштів при закупівлі, зберіганні, упаковці добрив в 2017-2018 роках.

Додамо, що робота ПАТ "Аграрний фонд" 7 лютого о 14:00 була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України, які проводили цілий день обшук в центральному офісі держкомпанії.

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