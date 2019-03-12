Ситник поки не підтвердив присутність на розгляді звіту НАБУ

У комітеті зазначили, що запросили Ситника на засідання

Комитет Верховной рады по вопросам противодействия коррупции планирует заслушать отчет НАБУ и задать вопрос лично главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета, народный депутат Виктор Чумак.

По его словам, сейчас в комитете ожидают подтверждения участия Сытника в заседании.

"Артема Сытника пригласили на комитет, но пока нет подтверждения. Давайте дождемся подтверждения от Сытника и тогда будем говорить. Должен быть заслушан отчет, и все эти проблемы, которые есть на сегодняшний день. Пока нет подтверждения от пресс-службы Сытника о том, что они приедут", - сообщил Чумак.

Напомним, в понедельник анонсировалось, что отчет НАБУ в среду, 13 марта, заслушает антикоррупционный комитет Верховной рады.

Так, отчет будет касаться деятельности агентства за последние полгода.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Месяц минусовки: кого может привести на Банковую война элит", крайним по мотивам расследования журналистов Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме" может оказаться директор НАБУ Артем Сытник.