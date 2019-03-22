Ситник назвав абсурдом заяви Луценка про вибори в США

Заяви генпрокурора Юрія Луценка про втручання НАБУ в американські вибори восени 2016 року є абсурдними. Про це заявив директор бюро Артем Ситник, передає прес-служба НАБУ.

За словами Ситника, заява Луценка, в якій він публічно говорить про втручання НАБУ в американські вибори, не відповідає дійсності і є абсурдною спробою дискредитувати бюро. Він також зазначив, що детективи не збирали і не передавали докази злочинів політтехнолога Пола Манафорта, який до скандалу з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів очолював виборчий штаб Дональда Трампа.

Ситник зазначив, що Луценко знайомий з цими фактами, так як матеріали по цій справі в червні 2017 року направили в Департамент спеціальних розслідувань ГПУ. Він додав, що НАБУ оприлюднило інформацію про наявність Манафорта у "чорній бухгалтерії" у відповідь на запити ЗМІ.

Відзначимо, в інтерв'ю HillTV генпрокурор зазначив, що ГПУ відкриє справу щодо можливості втручання НАБУ в американські вибори.

Нагадаємо, в інтерв'ю тому ж телеканалу Луценко заявив, що посол США Марі Йованович передала список людей, яких просила не переслідувати.

Пізніше посольство відповіло, що заяви генпрокурора про "список недоторканих" не відповідають дійсності.