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Ситник: не виключаю, що антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 13:12
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник сподівається, що антикорупційний суд запрацює до президентських та парламентських виборів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ситника "Голосу України".

Так, Ситник сподівається, що Вищий антикорупційний суд запрацює до президентських та парламентських виборів, оскільки "під час передвиборної гонки доведеться про щось розповідати".

"Зараз є 340 кандидатів (на посади суддів ВАКС, - ред.), які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджено склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що в березні 2019 року антикорупційний суд може запрацювати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду, оберуть до кінця жовтня 2018 року. 

Разом з тим, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець вважає, що у роботі Вищого антикорупційного суду після його запуску можливі складнощі через надвелику кількість корупційних справ, які будуть передані з судів загальної юрисдикції. 

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