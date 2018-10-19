Ситник: не виключаю, що антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник сподівається, що антикорупційний суд запрацює до президентських та парламентських виборів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ситника "Голосу України".

Так, Ситник сподівається, що Вищий антикорупційний суд запрацює до президентських та парламентських виборів, оскільки "під час передвиборної гонки доведеться про щось розповідати".

"Зараз є 340 кандидатів (на посади суддів ВАКС, - ред.), які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджено склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що в березні 2019 року антикорупційний суд може запрацювати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду, оберуть до кінця жовтня 2018 року.

Разом з тим, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець вважає, що у роботі Вищого антикорупційного суду після його запуску можливі складнощі через надвелику кількість корупційних справ, які будуть передані з судів загальної юрисдикції.